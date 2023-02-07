61 % يضعون خطة إنجاب تضمن الاستقرار المادي

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ووفقا للدراسة التي أجرتها جمعية مودة الخيرية في أكتوبر 2022، فإن النساء المطلقات أكثر ثقة (بنسبة 41% مقارنة بالذكور 16%)، في قدرتهن على تحقيق الاستقرار المادي بعد الطلاق، وأن 26% من الإناث لا ترى الطلاق أمرا مأساويا حدث لهن.وجاءت الدراسة بعنوان «تقييم وتحديد احتياجات الأسر في منطقة مكة المكرمة»، وتهدف إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية.
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من نتائج الدراسة
43 % يعانون تحديات في إدارة وتخطيط الأسرة
72 % لديهم خطة واضحة للمصروفات الشهرية
67 % يرون أن التعليم والترفيه من الحاجات الأساسية
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