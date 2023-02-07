نظام إيران يرقص على جثث الموتى

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وقالت منظمة العفو الدولية إن رفض السلطات الإيرانية الإنصات إلى صوت الشعب الذي يموت، أو الاعتراف بمجازر السجون التي اقترفت في 1988، أدى إلى إدامة حلقة الجرائم التي تنتهك القانون الدولي، وعمليات التستر عليها المعدة لإخماد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.وأحيت المنظمة ذكرى ضحايا عمليات الاختفاء القسري الجماعية، التي ارتكبت في الثمانينات، وكشفت تفاصيل الدور الخطير الذي لعبه الممثلون الدبلوماسيون الإيرانيون في نفي وقوع المجازر.
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فظائع
«تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الفظائع، مع الإفلات التام من العقاب، وتستمر بشكل ممنهج في إخفاء مصائر وأماكن آلاف المعارضين السياسيين».
ديانا الطحاوي
مسؤولة بالأمم المتحدة
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