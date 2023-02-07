جسر جوي وحملة شعبية لمساعدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

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وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أنه سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة، دعما لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي، وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم»، لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أنه سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة، دعما لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين.

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