إنشاء مركز لينوفو للإبداع والابتكار بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يعد الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة لينوفو العالمية للتقنية، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لينوفو للإبداع والابتكار بالمملكة، لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، وذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي «ليب23» المقام في الرياض. وبموجب الشراكة ستتعاون المدينة وشركة لينوفو لتطوير أكبر مجموعة حوسبة عالية الأداء وأكثرها استدامة، بهدف تسريع البحث والتطوير والتسويق للحلول المتعلقة بقطاعات عدة مثل علم الجينوم، وتفسير صور الأقمار الصناعية، والبيئة، والطاقة النظيفة. وتساعد الشراكة على استكشاف الفرص لتحديد الحلول التقنية الخاصة بالقطاع، ذات الصلة بالتنمية. لقراءة المزيد لقراءة المزيد أهداف الشراكة تسريع البحث والتطوير التسويق للحلول المتعلقة بـ:





علم الجينوم



تفسير صور الأقمار الصناعية



البيئة والطاقة النظيفة



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