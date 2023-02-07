«طويق» تدشن أول أكاديمية للواقع الافتراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية طويق، خلال المؤتمر التقني العالمي ليب 23، إطلاق أول أكاديمية في مجال الواقع المعزز والافتراضي بالشراكة مع شركة Meta.

وتضمنت الشراكة 3 مسارات في الاكتشاف والتطوير والتدريب، بهدف التعريف بمفهوم Metaverse، وتطوير المتدربين في اكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ضمن برامج تدريبية مكثفة، لتأهيل الكوادر الوطنية بالتقنيات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أنها تعمل على تفعيل الشراكات مع كبريات الشركات العالمية، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

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