اخبار السعوديه

«طويق» تدشن أول أكاديمية للواقع الافتراضي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر «طويق» تدشن أول أكاديمية للواقع الافتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية طويق، خلال المؤتمر التقني العالمي ليب 23، إطلاق أول أكاديمية في مجال الواقع المعزز والافتراضي بالشراكة مع شركة Meta.

وتضمنت الشراكة 3 مسارات في الاكتشاف والتطوير والتدريب، بهدف التعريف بمفهوم Metaverse، وتطوير المتدربين في اكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ضمن برامج تدريبية مكثفة، لتأهيل الكوادر الوطنية بالتقنيات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أنها تعمل على تفعيل الشراكات مع كبريات الشركات العالمية، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

لقراءة المزيد

معسكرات أكاديمية طويق


  • 60 معسكرا احترافيا في مجالات التقنية
  • المعسكر يتضمن البرمجة والأمن السيبراني
  • الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
  • يتضمن عددا من مجالات التقنيات الناشئة

كانت هذه تفاصيل خبر «طويق» تدشن أول أكاديمية للواقع الافتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا