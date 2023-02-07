«طويق» تدشن أول أكاديمية للواقع الافتراضي

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وتضمنت الشراكة 3 مسارات في الاكتشاف والتطوير والتدريب، بهدف التعريف بمفهوم Metaverse، وتطوير المتدربين في اكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ضمن برامج تدريبية مكثفة، لتأهيل الكوادر الوطنية بالتقنيات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل.وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أنها تعمل على تفعيل الشراكات مع كبريات الشركات العالمية، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
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معسكرات أكاديمية طويق
- 60 معسكرا احترافيا في مجالات التقنية
- المعسكر يتضمن البرمجة والأمن السيبراني
- الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
- يتضمن عددا من مجالات التقنيات الناشئة
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