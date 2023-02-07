غضب الأرض يهدد 7 مليارات حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يشعر أكثر من 7 مليارات حول العالم بالتهديد بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، تؤكد التقديرات أن أكثر من 25 مليون شخص حول العالم تعرضوا لألم مباشر، بسبب فقد أحد ذويهم أو تضررهم من الزلزال، بينما انتقل أكثر من 5 آلاف شخص إلى الرفيق الأعلى، وتشردت ملايين الأسر. ولقي ما يزيد على 4 آلاف مصرعهم في جنوب شرق تركيا، وما لا يقل 2000 شخص شمال سوريا، لتصل حصيلة الضحايا الإجمالية إلى أكثر من 6 آلاف شخص، وفقا لمصادر رسمية وطبية حتى أمس، ويتوقع أن تكون الأعداد ارتفعت بشكل أكبر اليوم، في ظل وجود إصابات خطرة كثيرة. لقراءة المزيد لقراءة المزيد أرقام مؤلمة





6 آلاف وفاة



30 ألف مصاب وأكثر



23 مليون متضرر حول العالم



13.5 مليون متضرر في تركيا



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