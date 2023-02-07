برنامج تقني لاستثمار طاقات الشباب وتعزيز قيمهم الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب التقنية والمهنية وتعزيز قيمهم الوطنية، افتتح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد أمس، اللقاء الثاني لبرنامج الشباب التقني بحاضرة الدمام، بمشاركة نحو 40 متدربا ومتدربة من مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة، بدعم ورعاية صندوق المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح المهندس العبدالواحد أن هذا البرنامج الذي يستمر 3 أيام، يهدف إلى تمكين الشباب من الإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة، ورفع مستوى مشاركاتهم الاجتماعية، وتعزيز قيمهم الوطنية، وفتح قنوات التواصل مع فئات الشباب، إضافة إلى تمكينهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويسهمون في بناء هذا الوطن الغالي، بما يتفق مع طموحات القيادة الحكيمة في بلادنا الغالية ورؤية الوطن الطموحة 2030م.

واشتمل برنامج اليوم الأول من اللقاء على عرض تقديمي عن المنطقة الشرقية وأهم المعالم والمقومات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية منها، والمنشآت التدريبية التقنية والمهنية، كما تم إقامة برنامج تدريبي بعنوان «سفراء التعايش التقني» بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى زيارة معلم إثراء بمدينة الظهران والتعرف على أهم مرافقه.

أهداف البرنامج

