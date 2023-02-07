برنامج تقني لاستثمار طاقات الشباب وتعزيز قيمهم الوطنية

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وأوضح المهندس العبدالواحد أن هذا البرنامج الذي يستمر 3 أيام، يهدف إلى تمكين الشباب من الإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة، ورفع مستوى مشاركاتهم الاجتماعية، وتعزيز قيمهم الوطنية، وفتح قنوات التواصل مع فئات الشباب، إضافة إلى تمكينهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويسهمون في بناء هذا الوطن الغالي، بما يتفق مع طموحات القيادة الحكيمة في بلادنا الغالية ورؤية الوطن الطموحة 2030م.واشتمل برنامج اليوم الأول من اللقاء على عرض تقديمي عن المنطقة الشرقية وأهم المعالم والمقومات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية منها، والمنشآت التدريبية التقنية والمهنية، كما تم إقامة برنامج تدريبي بعنوان «سفراء التعايش التقني» بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى زيارة معلم إثراء بمدينة الظهران والتعرف على أهم مرافقه.
أهداف البرنامج
- تمكين الشباب من الإبداع والتطوير
- رفع مستوى مشاركاتهم الاجتماعية
- تعزيز قيمهم الوطنية
- فتح قنوات التواصل مع فئات الشباب
- تمكينهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم
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