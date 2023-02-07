المكتئبون يكرهون الحياة.. تعاملوا معهم بجدية

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وأوضح رئيس قسم الطب النفسي الجنائي استشاري الطب النفسي بالمجمع الدكتور عبدالإله العصيمي أن مرض الاكتئاب يهجم على الشخص ويجعله يفكر في كل ما هو سيئ سواء فيما يخصه أو يخص المحيطين به، كما يجعله يركز على الفشل ويلوم نفسه ويتحسر دائما على الماضي، ويفضل الانعزال عن الأحبة والأصدقاء، والحرمان من لذة الحياة.وبين أن الاكتئاب ليس الحزن أو فقدان المتعة فقط، فقد يكون أيضا الإحباط أو اليأس، وسرعة البكاء وكثرته بدون سبب واضح، إضافة إلى الغضب أو الانزعاج من الآخرين بسرعة، وجلد الذات أو لوم النفس وعدم تقديرها، والتركيز على تجارب الماضي السيئة أو الفاشلة، والحساسية المفرطة تجاه الرفض أو الفشل، وصعوبة في التركيز واتخاذ القرارات وتذكر الأشياء، والتعب وفقدان الطاقة بسرعة، والأرق أو النوم لفترات طويلة.
أهم الأعراض:
- تغيرات واضحة في الشهية والوزن.
- نظرة سوداوية للحياة والمستقبل.
- البطء في التفكير أو في حركات الجسم.
- الشكاوى المتكررة من آلام الجسم أو الصداع.
- انخفاض الأداء المدرسي أو الوظيفي.
- قلة الاهتمام بالنظافة الشخصية أو المظهر.
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