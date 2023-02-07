شكرا لقرائتكم خبر المكتئبون يكرهون الحياة.. تعاملوا معهم بجدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على ضرورة التعامل مع الإصابة بالاكتئاب بجدية كبيرة، داعيا من ظهرت عليه أعراض هذا الاضطراب باستمرار أن يتوجه إلى المراكز المختصة وطلب العلاج لمساعدته في التخلص من آثاره التي قد يصل إليها في نهاية المطاف، والتي قد تجعله كارها للحياة ويرى في الموت الخلاص من آلامه.

وأوضح رئيس قسم الطب النفسي الجنائي استشاري الطب النفسي بالمجمع الدكتور عبدالإله العصيمي أن مرض الاكتئاب يهجم على الشخص ويجعله يفكر في كل ما هو سيئ سواء فيما يخصه أو يخص المحيطين به، كما يجعله يركز على الفشل ويلوم نفسه ويتحسر دائما على الماضي، ويفضل الانعزال عن الأحبة والأصدقاء، والحرمان من لذة الحياة.

وبين أن ‏الاكتئاب ليس الحزن أو فقدان المتعة فقط، فقد يكون أيضا الإحباط أو اليأس، وسرعة البكاء وكثرته بدون سبب واضح، إضافة إلى الغضب أو الانزعاج من الآخرين بسرعة، وجلد الذات أو لوم النفس وعدم تقديرها، والتركيز على تجارب الماضي السيئة أو الفاشلة، والحساسية المفرطة تجاه الرفض أو الفشل، وصعوبة في التركيز واتخاذ القرارات وتذكر الأشياء، والتعب وفقدان الطاقة بسرعة، والأرق أو النوم لفترات طويلة.

أهم الأعراض:

