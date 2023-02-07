شكرا لقرائتكم خبر جلسة حوارية عن الشخصيات النسائية الملهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت كلية العلوم بجامعة الملك سعود أمس جلسة حوارية بعنوان «شخصيات نسائية ملهمة»، ضمن محور دور المرأة في العلوم بالمؤتمر والمعرض الدولي للعلوم في دورته الخامسة، بحضور عميد الكلية الدكتور زيد آل عثمان، ووكيلة الكلية الدكتورة ريم العجمي.

واستعرضت الجلسة أبرز المحطات في سيرة المشاركات المهنية وخدماتهن الوطنية، والتحديات التي واجهتن في بناء مسيرتهن ووسائل تجاوزهن لها، والصورة والرؤية المستقبلية للمرأة والعلوم.

وأوضح الدكتور آل عثمان أن هذا المؤتمر جاء مواكبا لرؤية المملكة 2030 في التنافسية العالمية بمجال البحث والتطوير، حيث ناقش مجموعة من المحاور الأساسية التي تخدم المملكة والعالم في المجالات الحيوية المتنوعة، مبينا أن المؤتمر حرص على استضافة متحدثين متميزين ومنهم الحاصلون على جوائز في مجالات العلوم.