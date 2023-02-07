جلسة حوارية عن الشخصيات النسائية الملهمة

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واستعرضت الجلسة أبرز المحطات في سيرة المشاركات المهنية وخدماتهن الوطنية، والتحديات التي واجهتن في بناء مسيرتهن ووسائل تجاوزهن لها، والصورة والرؤية المستقبلية للمرأة والعلوم.وأوضح الدكتور آل عثمان أن هذا المؤتمر جاء مواكبا لرؤية المملكة 2030 في التنافسية العالمية بمجال البحث والتطوير، حيث ناقش مجموعة من المحاور الأساسية التي تخدم المملكة والعالم في المجالات الحيوية المتنوعة، مبينا أن المؤتمر حرص على استضافة متحدثين متميزين ومنهم الحاصلون على جوائز في مجالات العلوم.
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