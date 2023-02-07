شكرا لقرائتكم خبر تنظيم أولى فعاليات الاحتفاء بعام الشعر العربي 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الموسوعة العالمية للأدب العربي «أدب» أولى فعاليات الاحتفاء بـ«عام الشعر العربي 2023» الذي أطلقته وزارة الثقافة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي.

وجاءت الاحتفالية ضمن الفضاء الالكتروني بحضور نحو 5000 مستمع، وبمشاركة شعراء من 11 دولة عربية، حيث ثمنوا هذه المبادرة الكريمة من المملكة باعتماد عام الشعر العربي 2023، فقد قال الشاعر السوري ياسر الأطرش: «إن هذه من اللحظات التاريخية النادرة التي يتواءم فيها الرسمي والثقافي، والتي يجب علينا استثمارها والكرة في ملعبنا كما يقال، وعلى المؤسسات الثقافية الرسمية والمدنية التحلي بالمسؤولية؛ لكي نظهر الشعر العربي والأدب العربي قوة ناعمة مقنعة، ولكي تعمم التجربة في دول أخرى بعد المملكة العربية السعودية».

أما الدكتورة الجزائرية شفيقة وعيل فقالت «إن يكون للشعر عام بمنظور المملكة العربية السعودية يعني أن تحيا مركزيته في وجدان الإنسان العربي بعد التهميش، وأن تبعث الحمولة الجمالية للثقافة العربية وإنسانها، وأن نعيد الشعر ونسترجع حقنا في الشعر ونخرجه من أدراج الكماليات إلى مقومات الحياة».

كما نوه الشاعر العماني حسن المطروشي بمبادرة المملكة بتخصيص هذا العام عاما للشعر العربي، الذي يأتي انطلاقا من دورها الطبيعي في فلك الثقافة، فهي حاضنة الثقافة العربية، وهي ذاكرة الثقافة العربية، وهي موطن الشعر.