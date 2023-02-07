61 % يضعون خطة إنجاب تضمن استقرار الأسرة ماديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت دراسة حديثة لجمعية مودة الخيرية أجريت في أكتوبر 2022 ونشرت نتائجها قبل أيام أن النساء المطلقات أكثر ثقة بنسبة 41% مقارنة بالذكور بنسبة 16% بقدرتهن على تحقيق الاستقرار المادي بعد الطلاق، كما أن 26% من الإناث لا ترى الطلاق كأمر مأساوي حدث لهن. وخلصت الدراسة إلى أن 61% من المتزوجين يرون ضرورة اتفاقهم على خطة واضحة للإنجاب لضمان الاستقرار المادي للأسرة. واتضح أن 43% من عينة الدراسة دخلهم 3 آلاف ريال أو أقل. واتضح أن 43% من عينة الدراسة دخلهم 3 آلاف ريال أو أقل. جاءت الدراسة بعنوان «تقييم وتحديد احتياجات الأسر في منطقة مكة المكرمة»، وتهدف لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية عبر تقييم احتياجات الأسر ورصد وتحليل القضايا الواردة من المراكز التابعة للجمعية. محاور الدراسة





الاستقرار الأسري



الاستعداد الزواجي



العلاقة الأسرية



إدارة وتخطيط الأسرة



تربية ورعاية الأبناء



الانفصال الناجح



المشكلات التي تواجه الأسرة

عينة الدراسة



460 مشاركا من منطقة مكة 74 % منهم سعوديون



74 % من عينة الدراسة من جدة



%11 من منطقة مكة



%61 ذكور



%39 إناث



العمر بين 31 و 45 عاما



المتزوجون 69 %



غير المتزوجين 31 %



%43 من عينة الدراسة دخلها 3 آلاف ريال أو أقل

من نتائج الدراسة



%43 يعانون تحديات في إدارة وتخطيط الأسرة



%61 يرون ضرورة وضع خطة واضحة للإنجاب لضمان الاستقرار المالي



%72 لديهم خطة واضحة للمصروفات الشهرية



%67 يرون أن التعليم والترفيه من الحاجات الأساسية كالمأكل والمشرب

الطلاق هو أحد أكثر الأمور المأساوية التي يمكن أن تحدث للشخص موافق 27 % من الذكور و35% من الإناث غير موافق 1 % من الذكور 26 % من الإناث أثق في قدرتي على تحقيق الاستقرار المالي بعد الانفصال موافق 16 %ذكور 41 % إناث غير موافق 8 %ذكور 14 % إناث يتشارك الآباء المنفصلون في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بأبنائهم موافق 26 %ذكور 48 % إناث غير موافق ذكور 4% إناث 9% عدد مرات حصول نزاع بخصوص الأبناء بين الأم والأب المنفصلين خلال 6 أشهر ذكر 9 % بين 3 و4 مرات 11 % لم يحصل أنثى 16 %مرة أو مرتين 36 %لم يحصل المشكلات التي تواجه الأسرة المشكلات التربوية 23 %اختلاف الوالدين في تربية الأبناء 19 %تلبية جميع رغبات الابن مهما كانت 17 %صعوبات التعلم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 41 %تدني مستوى الدخل 13 %الفقر 11 %الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي المشكلات الأسرية 16 %غياب الحوار الأسري 14 %تدخل الأهل والأقارب في الحياة الزوجية مشكلات سلوكية ونفسية 20 %اكتئاب 18 %اضطراب القلق

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