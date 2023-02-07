شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة الأولى في أولمبياد التمريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتعد جامعة جدة من الجامعات المهتمة بالعلوم الطبية التطبيقية، إذ يقدم برنامج بكالوريوس التمريض، مواد تخصصية مثل أساسيات التمريض، وتمريض الأمومة، وصحة الطفل، وتمريض الصحة النفسية والعقلية، والتمريض الباطني والجراحي، والإدارة والقيادة، وتمريض صحة العائلة والمجتمع، والرعاية الأولية. وقد صممت هذه المقررات بجودة عالية لإكساب الطلاب التعليم والتدريب اللازم، لتأهيلهم للخدمة الصحية والمنافسة في سوق العمل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة جدة على المركز الأول في أولمبياد التمريض السنوي، الذي أقيم في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، بمنافسة 7 جامعات سعودية. ومثل الجامعة في أولمبياد التمريض الطالبات المتميزات سارة الغامدي، ولينا أبو سعود، ودانا حلمي، اللاتي حصلن على المركز الأول بإشراف الدكتورة آلاء مجلد.وتعد جامعة جدة من الجامعات المهتمة بالعلوم الطبية التطبيقية، إذ يقدم برنامج بكالوريوس التمريض، مواد تخصصية مثل أساسيات التمريض، وتمريض الأمومة، وصحة الطفل، وتمريض الصحة النفسية والعقلية، والتمريض الباطني والجراحي، والإدارة والقيادة، وتمريض صحة العائلة والمجتمع، والرعاية الأولية. وقد صممت هذه المقررات بجودة عالية لإكساب الطلاب التعليم والتدريب اللازم، لتأهيلهم للخدمة الصحية والمنافسة في سوق العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جدة الأولى في أولمبياد التمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.