عبدالعزيز بن سعود يستقبل كبير المستشارين لوزير الداخلية البريطاني

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وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، أمس، كبير المستشارين العلميين لوزير الداخلية البريطاني المدير العام لمجموعة العلوم والتكنولوجيا والتحليل والأبحاث والاستراتيجيات بوزارة الداخلية البريطانية جينيفر روبن.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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