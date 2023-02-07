ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان فرص التعاون

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وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس، برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

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