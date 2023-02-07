شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا الزلزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك سلمان في برقية: «علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنؤكد لكم أننا نقف معكم ونساندكم في هذا الحدث المؤلم لنا جميعا، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، متمنين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه».

من جهته، أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب إردوغان، قدم خلاله التعازي له ولشعب تركيا الشقيق، وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له الجمهورية التركية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

وأعرب الرئيس رجب طيب إردوغان عن شكره وتقديره لولي العهد، على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة، مقدرا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس التركي، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.