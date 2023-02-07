شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يطلع على الخطط المستقبلية للعين العزيزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية خالد الفيصل، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع الفيصل خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف، والمشاريع المنجزة، والخطط المستقبلية، كما تمت مناقشة ميزانية العام الماضي 2022، واعتماد ميزانية العام الحالي.

واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بأملاك الوقف في عدد من المحافظات، كما نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.