شكرا لقرائتكم خبر استعراض مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني في معظم القطاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتضمن العرض تفصيلا عن أبرز المؤشرات ذوات الصلة بالاقتصاد الوطني، لا سيما ما شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني من نمو على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة خلال الفترة الماضية، وتضمن العرض نظرة إلى آفاق الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، وتحليلا لأبرز المؤشرات.

وناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن حوكمة رؤية المملكة 2030، وأدوار الجهات الداعمة.

كما اطلع على العرض الدوري المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد - 19)، والعرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة قرارات وتوصيات المجلس في فترة الربع الرابع من العام الماضي 2022. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.