الموافقة على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر عرقة بالرياض، على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتخذة في شأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية.

وفسر المجلس عبارة «الإحياء المعتبر»، الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 17/6/1436هـ، بأنه ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم (21679)

وتاريخ 9/11/1387هـ، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازا كاملا حسب ما تقرر شرعا ونظاما، على ألا يخل ذلك بما قضى به الأمران الملكيان رقم ( أ /218) وتاريخ 25/3/1441هـ، ورقم (56708) وتاريخ 17/10/1441هـ.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة 4 من المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 600 وتاريخ 22/10/1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».

وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد المجلس، بتميز العلاقات الثنائية مع العراق، مجددا التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فرصه ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.

وعد المجلس، انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى العام 2030م، ترجمة لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي واعد للجميع.

وتابع مجلس الوزراء، مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

موافقات







تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة الشباب والرياضة في إندونيسيا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.



مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.



مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة والمالديف.



تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الخارجية في ألمانيا.



تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في المملكة و جمهورية القمر المتحدة.



تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.



مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي.



الموافقة على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتخذة في شأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية.



أن الإحياء المعتبر، الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 17 / 6 / 1436هـ، هو ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/11/1387هـ، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازا كاملا حسب ما تقرر شرعا ونظاما، على ألا يخل ذلك بما قضى به الأمران الملكيان رقم ( أ / 218) وتاريخ 25 / 3 / 1441هـ، ورقم (56708) وتاريخ 17 / 10 / 1441هـ.



تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22 / 10 / 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي:«إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».



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