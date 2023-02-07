«عطر الكلام».. مستقبل التلاوة والأذان في العالم

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وشهدت المسابقة منذ الإعلان عنها في 4 يناير الماضي تسجيل 50 ألف متسابق، تتقاسمهم 165 دولة، من مختلف قارات العالم في المسابقة. وتهدف المسابقة التي ستعرض منافساتها النهائية خلال رمضان المبارك على قناة mbc، ومنصة شاهد الرقمية للإسهام في نشر المفاهيم الصحيحة لتلاوة القرآن ورفع الأذان، من خلال توجيهات لجنة التحكيم المأخوذة من الأوصاف الثابتة عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفق معايير دقيقة تراعي التجويد وحسن الصوت والأداء.و يأتي برنامج «عطر الكلام» الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن استراتيجية الترفيه في المملكة، لتسليط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل القرآن الكريم وتجويده ورفع الأذان، فضلا عن كونها مرجعا معرفيا يستفيد منه المتسابقون والمشاهدون، من خلال تطبيق الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم بهدف تحسين التلاوة أو الأذان.
وتؤكد المسابقة على دور المملكة الرائد في رعاية الثقافة الإسلامية ودعمها وتعزيزها ونشرها عالميا، ومواكبة مستهدفات رؤية 2030 في تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، وثراء ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها.
نبذة عن المسابقة:
- تسلط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل القرآن الكريم وتجويده ورفع الأذان.
- تؤكد على دور المملكة الرائد في رعاية الثقافة الإسلامية ودعمها ونشرها عالميا.
- دعم المبدعين والموهوبين وتمكينهم والاحتفاء بهم، كامتداد طبيعي لدور المملكة.
- وجود أكبر لجنة تحكيم في تاريخ المسابقات القرآنية، تضم متخصصين من دول إسلامية.
- تعزيز المستوى العالي للحوكمة والمنهجية العلمية لمعايير التجويد والمقامات والأداء.
- وصول عدد المشتركين في المسابقة إلى 50 ألف مشترك من 165 دولة.
- العدد الكبير يعكس استثنائية المسابقة، ومستوى التأثير وحجم الانتشار الكبير الذي حققته.
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