شكرا لقرائتكم خبر «عطر الكلام».. مستقبل التلاوة والأذان في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كأول وأكبر مبادرة على مستوى العالم لتنظيم مسابقة مشتركة بين التلاوة والأذان في وقت واحد، وتبلغ مجموع جوائزها 12 مليون ريال، بدأت مسابقة القرآن والأذان العالمية «عطر الكلام» بفرز المتنافسين، ونقل المتأهلين منهم في المرحلة الأولى إلى الجولة الثانية من المسابقة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

وشهدت المسابقة منذ الإعلان عنها في 4 يناير الماضي تسجيل 50 ألف متسابق، تتقاسمهم 165 دولة، من مختلف قارات العالم في المسابقة. وتهدف المسابقة التي ستعرض منافساتها النهائية خلال رمضان المبارك على قناة mbc، ومنصة شاهد الرقمية للإسهام في نشر المفاهيم الصحيحة لتلاوة القرآن ورفع الأذان، من خلال توجيهات لجنة التحكيم المأخوذة من الأوصاف الثابتة عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفق معايير دقيقة تراعي التجويد وحسن الصوت والأداء.

و يأتي برنامج «عطر الكلام» الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن استراتيجية الترفيه في المملكة، لتسليط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل القرآن الكريم وتجويده ورفع الأذان، فضلا عن كونها مرجعا معرفيا يستفيد منه المتسابقون والمشاهدون، من خلال تطبيق الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم بهدف تحسين التلاوة أو الأذان.

وتؤكد المسابقة على دور المملكة الرائد في رعاية الثقافة الإسلامية ودعمها وتعزيزها ونشرها عالميا، ومواكبة مستهدفات رؤية 2030 في تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، وثراء ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها.

نبذة عن المسابقة:

