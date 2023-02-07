الشورى يوافق على تعاون سعودي إماراتي في شؤون المرأة

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وصوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع المذكرة.ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في حكومة باربادوس للتعاون في مجال السياحة، وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها حيال مشروع مذكرة التفاهم.
موافقات
- التصويت للموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، حيث اتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع المذكرة.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع المذكرة.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال السياحة، حيث جاء قرار المجلس بعد أن قدم رئيس لجة الثقافة والرياضة والسياحة تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع المذكرة.
- التصويت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال السياحة، وذلك عقب أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة.
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