شكرا لقرائتكم خبر الشورى يوافق على تعاون سعودي إماراتي في شؤون المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس على مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في السعودية، والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة. جاء ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع المذكرة.

وصوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع المذكرة.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في حكومة باربادوس للتعاون في مجال السياحة، وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها حيال مشروع مذكرة التفاهم.

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