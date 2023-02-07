نظام ذوي الإعاقة الجديد في مراحله الأخيرة

كشفت المستشارة بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة نورة الجبالي لـ«دوت الخليج»، الانتهاء من نظام الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، مشيرة إلى أنه في المراحل الأخيرة للموافقة، وهو نظام شامل لجميع جوانب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيحل بديلًا لنظام رعاية المعوقين، موضحةً أن النظام الجديد، عند تطبيقه سيشتمل على تحسين وتطوير شامل لجميع السياسات، مما سيثري البرامج والمشاريع، لافتةً إلى أن من أبرز المشاريع في الهيئة، دعم الجهات المختلفة من خلال الشراكة معهم وإبرام اتفاقيات ومذكرات تعاون، مبنية على بنود واضحة في دعم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مستشهدة في ذلك تقديم بنك التنمية الاجتماعية أخيرًا برنامج التمويل لذوي الإعاقة.

منصة تدريبية

أشارت الجبالي، على هامش، ملتقى: «إضاءة الأحساء»، إلى أن الهيئة، تعمل على إطلاق منصة تدريبية إلكترونية، تستهدف فئات مختلفة ومن ضمن برامجها مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمن الفئات العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وأكدت أن الهيئة، تعمل حاليا على مشروع السجل الوطني الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى جمع البيانات من مختلف الجهات، واستخراج البيانات الإحصائية المحدثة للأشخاص ذوي العلاقة في المملكة.

مجتمع واحد

أضافت، أن هدف الملتقى، هو تسليط الضوء على الجهود في مختلف المناطق المقدمة لذوي الإعاقة سواء كانت قطاعات حكومية أو خاصة أو قطاعات غير ربحية، وتمكين وشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نكون مشمولين في مجتمع واحد، نتعرف على احتياجات بعضنا البعض، ونسلط الضوء على المواهب والقدرات، ويوفر المعرض في الملتقى مجموعة من الأركان، تتحدث عن إمكانات ذوي الإعاقة، ومواهبهم، وقدراتهم، وفي تلك الخطوة سيكون التركيز على الجانب الاجتماعي والتفاعل والمشاركة للوصول لمجتمع شامل وموائم للجميع.

الوصول الشامل

بدوره، رسم عضو مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء فهد الملحم، خارطة طريق للوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، لمختلف الإعاقات، وكذلك الفئات المستفيدة لغير فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم: كبار السن، الأطفال، المرضى، النساء الحوامل، مشددًا على ضرورة وصول جميع فئات المجتمع إلى جميع المرافق والمنشآت الخاصة والعامة كالإدارات الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والمطارات والمحلات والمجمعات التجارية ووسائل النقل والمواصلات دون قيود أو عراقيل، بهدف ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في كل جوانب الحياة، وتحقيق التكافؤ للجميع من خلال توفير فرص متساوية لجميع المرافق في البيئة العمرانية والنقل والمواصلات والتكنولوجيا وغيرها.

من خارطة الوصول الشامل

01- تخصيص مواقف خارجية.

02- تهيئة عيادات تخصصية.

03- توفير المنحدرات.

04- أبواب ذاتية الفتح.

05- دورات مياه بوسائل مساعدة.

06- تهيئة مسارات أرضية

07- علامات إرشادية بطريقة برايل

08- وضع خريطة متعددة الحواس.

09- خرائط ذكية لتوجيه ذوي الإعاقة.

10- خرائط بارزة

11- مخارج إخلاء بوسائل مساعدة

12- أجهزة إنذار لذوي الإعاقة.

13- تسهيل الوصول إلى أجهزة الصراف