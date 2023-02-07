12304 مخالفات مبان بأحياء جدة

رصدت أمانة محافظة جدة ضمن جهودها الرقابية في متابعة المخالفات خلال يناير وديسمبر ونوفمبر الماضيين 12304 آلاف مخالفة، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وجاءت جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها.

ارتقاء بالخدمات

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر يناير من العام الحالي عن رصد 4.358 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة، ونتج عن الأعمال الميدانية إشعار 2.334 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما.

مخالفات المباني

أسفرت حملات أمانة محافظة جدة لمتابعة مخالفات المباني خلال شهر ديسمبر من العام الماضي عن رصد 3.305 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري، ونتج عن الأعمال الميدانية إشعار 2.084 موقعا مخالفاً لتصحيح أوضاعهم.

كما رصدت أمانة جدة 4641 مخالفة مبانٍ وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية خلال شهر نوفمبر الماضي.

مخالفات 3 أشهر

ـــــــــــ يناير

4358

ــــــــ ديسمبر

3305

ــــــــــــ نوفمبر

4641

ــــــــــــــ الإجمالي

12304 مخالفة