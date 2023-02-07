12304 مخالفات مبان بأحياء جدة

وجاءت جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها.
ارتقاء بالخدمات
أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر يناير من العام الحالي عن رصد 4.358 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة، ونتج عن الأعمال الميدانية إشعار 2.334 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما.
مخالفات المباني
أسفرت حملات أمانة محافظة جدة لمتابعة مخالفات المباني خلال شهر ديسمبر من العام الماضي عن رصد 3.305 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري، ونتج عن الأعمال الميدانية إشعار 2.084 موقعا مخالفاً لتصحيح أوضاعهم.
كما رصدت أمانة جدة 4641 مخالفة مبانٍ وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية خلال شهر نوفمبر الماضي.
مخالفات 3 أشهر
ـــــــــــ يناير
4358
ــــــــ ديسمبر
3305
ــــــــــــ نوفمبر
4641
ــــــــــــــ الإجمالي
12304 مخالفة
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