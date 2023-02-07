2439 بلاغا للعمليات النسائية بالمسجد النبوي

وصلت البلاغات التي تلقتها إدارة العمليات النسائية بالمسجد النبوي 2439 تمت متابعتها ميدانيًا، وجرت 4189، عملية تنسيق بين الإدارات النسائية، في حين بلغ عدد الخدمات المقدمة من إدارة العمليات النسائية خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، 6169 اتصالًا موحدًا وإسعاف 317 حالة فيما تلقت الإدارة 1173 من البلاغات الإلكترونية، ورصدت 4290 من المفقودات النسائية.

ونظمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والتدريبية والإثرائية النسائية بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة بجامعة طيبة ضمن مبادرة موارد في مسار السلوك التنظيمي لتطوير الكوادر البشرية، برنامج تدريبي بعنوان «قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل» لمنسوبات الوكالة والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي قدمته حنان الجهني مساعدة مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بجامعة طيبة وذلك في قاعة التدريب باب «16».

وتناول البرنامج 3 محاور رئيسة تمثلت في التعريف بالمفاهيم الأساسية لقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، تطبيق وتعزيز السلوك الأخلاقي في بيئة العمل بالإضافة إلى توضيح حقوق وواجبات الموظف العامة تجاه الجمهور والزملاء والرؤساء والمرؤوسين.

واستقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، 8 ملايين زائر خلال الستة أشهر الماضية، في حين بلغ عدد المصلين أكثر من 102 مليون مصل ومصلية بواقع 17 مليونًا شهريًا، و 566 ألف مصل في اليوم و113 ألف مصل ومصلية بالفرض الواحد وقامت الوكالة بتهيئة المسجد النبوي لهم بأكثر من 8.900 حافظة ماء زمزم موزعة في جميع أروقة المسجد النبوي، بالإضافة إلى 520 ألف عبوة ماء زمزم.