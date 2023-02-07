2439 بلاغا للعمليات النسائية بالمسجد النبوي

ونظمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والتدريبية والإثرائية النسائية بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة بجامعة طيبة ضمن مبادرة موارد في مسار السلوك التنظيمي لتطوير الكوادر البشرية، برنامج تدريبي بعنوان «قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل» لمنسوبات الوكالة والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي قدمته حنان الجهني مساعدة مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بجامعة طيبة وذلك في قاعة التدريب باب «16».
وتناول البرنامج 3 محاور رئيسة تمثلت في التعريف بالمفاهيم الأساسية لقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، تطبيق وتعزيز السلوك الأخلاقي في بيئة العمل بالإضافة إلى توضيح حقوق وواجبات الموظف العامة تجاه الجمهور والزملاء والرؤساء والمرؤوسين.
واستقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، 8 ملايين زائر خلال الستة أشهر الماضية، في حين بلغ عدد المصلين أكثر من 102 مليون مصل ومصلية بواقع 17 مليونًا شهريًا، و 566 ألف مصل في اليوم و113 ألف مصل ومصلية بالفرض الواحد وقامت الوكالة بتهيئة المسجد النبوي لهم بأكثر من 8.900 حافظة ماء زمزم موزعة في جميع أروقة المسجد النبوي، بالإضافة إلى 520 ألف عبوة ماء زمزم.
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