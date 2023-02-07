مارس انتهاء مهلة التسوير

وأشارت الأمانة إلى أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار التسوير خلال المرحلة الثانية ستشمل 89 أرضًا على طريق الملك عبدالعزيز الممتد من سيهات حتى عنك إلى وسط القطيف، و 80 أرضًا على امتداد طريق كورنيش سيهات، مشيرةً إلى إطلاق العديد من الحملات التوعية لتنفيذ القرار الذي يستهدف ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.
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