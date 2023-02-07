فواصل زجاجية بمساجد مكة

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع تركيب الفواصل الزجاجية، لعددٍ من المساجد والجوامع بمحافظات منطقة مكة المكرمة، وبلغ عدد المساجد في المرحلة الأولى 100 مسجد.

ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل للأجهزة الكهربائية، ووحدات التكييف بالجوامع والمساجد المستهدفة في هذه المرحلة، وذلك ضمن المشاريع التطويرية، التي تنفذها الوزارة للعناية ببيوت الله والمحافظة عليها، بما يهيئ الأجواء المناسبة للمصلين كي يؤدوا العبادة بكل طمأنينة وسكينة، ويأتي ذلك على تأكيد رسالة الوزارة، بتوفير أعلى معايير الجودة والمواصفات لمواكبة رؤية المملكة 2030.