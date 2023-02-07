السعودية اليوم/ جامعة الطائف توقِّع مذكرة تفاهم مع مركز تفسير للدراسات القرآنية



الطائف 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

شهد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، توقيع "مذكرة تفاهم" مع مركز تفسير للدراسات القرآنية؛ لبحث أوجه التَّعاون المشترك في مجال التدريب، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والخدمة المجتمعية وإجراء البحوث والدراسات العلمية.

وأوضحت الجامعة أن المذكرة تأتي ضمن أعمال كلية الشريعة والأنظمة ممثلةً في كرسي عبدالله بن العباس -رضي الله عنهما- لإبراز مكانة الصحابي الجليل العلمية والتاريخية المرتبطة بـالطائف؛ وتعزيز قدرات الكرسي لجمع تراث وعلوم ابن عباس في التفسير واللغة والفقه والحديث في موسوعة علمية متخصصة، حيث يعدُّ الكرسي مرجعاً للمتخصصين والباحثين في تراث بن عباس الموسوعي، وكذلك بهدف إبراز الجوانب العلمية والفكرية والمنهجية التي تميز بها الصاحبي الجليل، و تفعيل دور الأكاديميين في مشروع بن عباس، مشيرة إلى أن الكرسي يمتاز بأربعة محاور رئيسية؛ هي المحور البحثي والمجتمعي والإعلامي والشراكات.

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22:17ت م

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