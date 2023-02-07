شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تشيد باستجابة السعودية السريعة لزلزال سوريا وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت منظمة الصحة العالمية عن عميق الشكر للمملكة العربية السعودية لاستجابتها السريعة في كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا أمس.

وفي جلسة خاصة عقدتها الدورة 152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية المنعقدة في جنيف حول الاستجابة لهذه الكارثة، أعرب المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايك ريان عن عميق الشكر والتقدير إزاء هذه الدرجة الكبيرة من الدعم، وتقديم المملكة للمساعدات بشكل سريع، من توفير المستلزمات وإرسال فرق الطوارئ الطبية.