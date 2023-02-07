اخبار السعوديه

الملك سلمان وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تقويم التعليم تعلن نتائج مؤشر ترتيب للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات

الرياض - محمد الوسيري - أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا وتمنياتهما -حفظهما الله- للمصابين بالشفاء العاجل وذلك جراء الزلزال الذي وقع صباح يوم (الاثنين 15 /7 /1444هـ الموافق 6/ 2 /2023م)، وما خلّفه من وفيات وإصابات وأضرار ماديّة في بعض المناطق التركية والسورية، وتؤكد المملكة وقوفها وتضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني، كما وجهت القيادة -أيدها الله- بتقديم الدعم والمساعدة للبلدين الشقيقين في هذه الأزمة من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.

قد يهمّك أيضاً

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع