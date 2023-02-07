شكرا لقرائتكم طبيبة الطوارئ أثير السبهان في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توفيت طبيبة الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتورة أثير السبهان، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

إعلان الوفاة

وتصدر اسم أثير السبهان مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، عقب الإعلان عن وفاتها، وذلك على إثر التفاعل الكبير الذي ترحّم عليها، وداعين الله أن يغفر لها، ويرحمها، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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وعبرت الدكتورة مها النمر الأكاديمي واستشاري النساء والتوليد، عن حزنها عبر تويتر، فقالت: “عظم الله أجر والديها وجبر مصابهم في فقيدة الجميع أثير السبهان، وأسأله الرحيم أن يثبتها عند السؤال ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويملؤه نورًا وضياء، وأن يجعل كل عمل ومساعدة وتفريج كربات للمرضى ولزملائها في ميزان حسناتها، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه”.

تعازي

وانهالت الدعوات والتعازي من محبي الدكتور أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها دعوات الأصدقاء والأقارب، حيث كتبت صديقتها الطبيبة مي الشميسي عبر حسابها في تويتر: “اللهم إني استودعتك صديقتي الغالية، اللهم إنها الليلة الأولى لها في قبرها اللهم هون عليها ليلتها وآنس وحشتها واجعل أول ليلة لها بالقبر خير لياليها، اللهم ثبتها عند السؤال، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع”.

وقالت الطبيبة شهد الرويشد عبر تويتر: “الله يغفر للزميلة الغالية أثير السبهان ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل عملها شاهدًا لها”.

دعوات المحبين

ودعت لها طبيبة الطوارئ مها العطيبي، وكتبت عبر تويتر: “اللهم إن أثير السبهان في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنةِ القبر وعذاب النار، اللهم آنس وحشتها وثبتها عند السؤال يا رحمن، اللهم أحسن إليها كما أحسنت إلينا يا أرحم الراحمين”.

وتوجهت ريا سالم السبهان بالدعاء لأثير، وقالت عبر تويتر: “اللهم إنها الليلة الأولى في قبرها، يا رب هوّن عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسّع مدخلها، اللهم إنها ضيفتك وأنت خير مُضيف، اجعل أول ليلة لها في قبرها خير لياليها”.