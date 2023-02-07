تدشين مركز القدرات التصنيعية لتبني التقنيات الناشئة

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الرياض - محمد الوسيري - دشن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور منير بن محمود الدسوقي، على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني ليب23، اليوم الثلاثاء، مركز القدرات التصنيعية للثورة الصناعية الرابعة، لتسريع تبني التقنيات الناشئة.

أهداف المركز

وحضر التدشين الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” المهندس سليمان المزروع، ومدير إدارة تطوير الاستثمار بمدن المهندس عبدالرحمن الرميزان، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.

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ويهدف المركز الذي أنشأته “كاكست” في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع تبني التقنيات الناشئة التي تُسهم في رفع إنتاجيتهم وتنافسيتهم وتحسين بيئات الأعمال.

خدمات المركز

ويُقدم المركز خدمات التدريب والاستشارات في مجال التحول الرقمي، وعرض التقنيات وإتاحتها لمستفيدي المركز لتجربتها، وإقامة الشراكات مع مزودي التقنيات وخدمات تطوير الحلول والمنتجات لتستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويُعد مركز القدرات التصنيعية للثورة الصناعية الرابعة، أحد مُخرجات مبادرة مراكز القدرات للثورة الصناعية الرابعة التابعة للبرنامج الوطني لتطوير الصناعة “ندلب”.