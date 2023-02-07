السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة الباحة يدشِّن فعاليات مهرجان البُن الأول بمحافظة المخواة



الباحة 16 رجب 1444هـ الموافق 07 فبراير 2023م واس

دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة -اليوم- فعاليات مهرجان البُن الأول بمحافظة المخواة, والذي يشارك به 21 مزارع و 5 أسر منتجة وريفية, بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني, أن إقامة مثل هذه المهرجانات يأتي ضمن توجه الوزارة لدعم المزارعين في تسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات عبر اللقاءات وورش العمل المصاحبة لها؛ وذلك لرفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات بما يضمن زيادة العائد الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين.

وأكد الزهراني أن إقامة مهرجان البن الأول هو أحد خطوات تعزيز وتنمية زراعة البن بالمنطقة الذي ينتشر في جنوب المملكة بشكل عام وفي منطقة الباحة بشكل خاص، حيث يوجد بجبل شدا الأعلى والأسفل وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ 200 مزرعة بها أكثر من 22 ألف شجرة من أجود أنواع البن العربي, مشيراً إلى جهود وزارة البيئة لاستدامة هذه الزراعة عبر العديد من البرامج والمشاريع منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية, وحصاد مياه الأمطار التي تقدم الدعم العيني للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة منها ما يبلغ 240 ،120 ، 90 ، 60 طناً، إلى جانب تقديم شبكات الري الحديثة وتنظيف وتعميق الآبار وتغطيتها وتوزيع الشتلات التي بلغت 13500 شتلة استفاد من المبادرة 122 مزارعاً حتى الآن.

وأوضح الزهراني أن إنشاء أول مدينة لزراعة البن في المملكة بمنطقة الباحة كان على مساحة إجمالية 1,662,000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف شجرة؛ مما سيرفع من حجم الإنتاج العام للبن العربي في المملكة إلى 100%.

وتقدم الوزارة عبر "برنامج ريف" دعماً مادياً غير مسترد لضمان التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ بهدف تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة كفاءة الإنتاج, حيث يستهدف البرنامج 8 قطاعات زراعية؛ منها تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي, وقد استفاد منه 171 من مزارعين البن و41 أسرة ريفية تعمل في إنتاج وتطوير وتسويق البن.

وفي نهاية التدشين تسلَّم سموُّ أميرِ منطقة الباحة هدية تذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

21:50ت م

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