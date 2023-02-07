السعودية اليوم / سموُّ أميرِ منطقة الباحة يتفقَّد محافظةَ المخواة



الباحة 16 رجب 1444هـ الموافق 07 فبراير 2023م واس

استقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة بمقر محافظة المخواة اليوم، المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، ومشايخ القبائل وجموع المواطنين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموِّه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

وفي مستهل اللقاء نقل سموُّه تحيات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ العهد -حفظهما الله- إلى أهالي المحافظة، معرباً عن سعادته بالحضور بين أهالي محافظة المخواة والوقوف على شؤونهم، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم، مؤكداً أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية.

وأشارَ سموُّه إلى توجيهات القيادة الحكيمة في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم،التي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق التطلعات وتقديم الأفضل دائمًا.

وأكد أن زيارته التفقدية لمتابعة جميع الملحوظات والآراء والشكاوى وإيجاد الحلول الناجزة والمناسبة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها وتقدمها.

كما التقى سموُّ أميرِ الباحة بمقر المحافظة, عدداً من المواطنين، الذين قدِموا للسلام على سموِّه، مستمعاً لمقترحاتهم وطلباتهم, بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم.

بعد ذلك شهد سموُّ الأميرِ حسام بن سعود توقيع اتفاقية بين الغرفة التجارية ومجلس أوقاف جامعة الباحة؛ للإسهام في دعم أوقاف الجامعة ودعم غرفة المخواة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع من خلال ‌المبادرات الإستراتيجية وبرامج بناء القدرات وتمكين القطاع الثالث ورعاية برامج التأهيل والتمكين والتنمية البشرية حسب الإمكانيات المتاحة.

كما دَشَّنَ سموُّه مركزَ العلامة الفارقة, الذي يأتي ضمن مراكز الرعاية النهارية بالمملكة بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف درجات الإعاقة، الذين لايمكنهم الاستفادة من برامج الدمج بالتعليم, والتربية الخاصه, وذلك من خلال عدد من البرامج الصحية والنفسية والاجتماعية والتربية، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 116 مستفيداً.

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21:42ت م

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