السعودية اليوم / سموُّ أميرِ الباحة يطَّلعُ على الخدمات الصحية المقدمة لمراجعي ومرضى مستشفى المخواة العام



الباحة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

قامَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة - اليوم- بزيارة تفقدية لمستشفى محافظة المخواة العام، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين للمستشفى.

والتقى سموُّه خلال الجولة عدداً من المراجعين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم لكل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة والمنطقة، مستمعاً إلى شرح عن حالتهم الصحية وما يقدم لهم من الخدمات العلاجية.

بعدها زارَ سموُّه قسمَ العناية المركز والطوارئ مطلعاً على ما يقدم فيهما من خدمات للمرضى.

وشدَّد سموُّ أميرِ منطقة الباحة على منسوبي المستشفى وعلى جميع منسوبي صحة الباحة في مختلف محافظات المنطقة ببذل كل الجهود لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المتميزة التي يحتاجها المرضى والمراجعين لتلك المستشفيات ، مؤكداً سموُّه أن أبوابه مفتوحة لتلقى أي اقتراح يسهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية بالمنطقة.

بعد ذلك دشَّن سموُّه عدداً من المشاريع والخدمات الصحية التي ضمَّت مشاريع العنايات المركزة للكبار, ووحدة القلب, وخدمة التشريح النسيجي, إضافة إلى تدشين قسم العلاج الوظيفي, وخدمة عمليات العيون, وقسم الكلى, والأقسام الإدارية, والتوسع في العنايات المركزة لحديثي الولادة من 4 أسرّة إلى 10 أسرّة, والتوسع في جراحة المناظير, وجراحة العظام, وذلك بتجهيزات تصل إلى 50 مليون ريال.

من جهته، أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور سمير الشهراني، عن شكره وتقديره لسموِّ أميرِ المنطقة على دعمه غير المحدود للقطاع الصحي، مؤكداً حرص سموِّه على إسهام المستشفى في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في منطقة الباحة من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

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21:41ت م

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