سياسي / منظمة الصحة العالمية تعرب عن عميق الشكر للمملكة لاستجابتها السريعة في كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا



جنيف 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أعربت منظمة الصحة العالمية عن عميق الشكر للمملكة العربية

وفي جلسة خاصة عقدتها الدورة 152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية المنعقدة في جنيف حول الاستجابة لهذه الكارثة، أعرب المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايك ريان عن عميق الشكر والتقدير إزاء هذه الدرجة الكبيرة من الدعم، وتقديم المملكة للمساعدات بشكل سريع، من توفير المستلزمات وإرسال فرق الطوارئ الطبية.

// انتهى //

20:57ت م

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جنيف 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأعربت منظمة الصحة العالمية عن عميق الشكر للمملكة العربية السعودية لاستجابتها السريعة في كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا أمس.وفي جلسة خاصة عقدتها الدورة 152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية المنعقدة في جنيف حول الاستجابة لهذه الكارثة، أعرب المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايك ريان عن عميق الشكر والتقدير إزاء هذه الدرجة الكبيرة من الدعم، وتقديم المملكة للمساعدات بشكل سريع، من توفير المستلزمات وإرسال فرق الطوارئ الطبية.// انتهى //20:57ت م0223

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