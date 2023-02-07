السعودية اليوم / على هامش مؤتمر "ليب23".. إطلاق مبادرة "SCANIT" لتحسين أمان الأجهزة الحاسوبية الواردة للمملكة



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، مبادرة "SCANIT" لتحسين أمان الأجهزة التقنية الواردة للمملكة، وتعزيز الإمكانيات المحلية في فحص الأنظمة الحديثة، والتحقق من سلامة سير المُنتجات الموردة للمملكة وصحة سلاسل الإمداد، وذلك بحضور نائب رئيس المدينة لقطاع اقتصاديات المستقبل الدكتورة مريم نوح، ومدير شركة إنتل العالمية بالمملكة المهندس أحمد العبد الجبار.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها المدينة بالتعاون مع شركة إنتل العالميةعلى هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي (LEAP23)، إلى فحص الأجهزة وحمايتها من العبث، وبرامج الاختراق، وتغيير المواصفات خلال نقل المُنتجات من المصنع إلى المملكة من خلال تقنية سلاسل الإمداد الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

وستعمل المدينة وشركة إنتل من خلال هذه المبادرة على التدريب على فحص أجهزة المكتبية والمحمولة، والتحقق من التغييرات على حالة الأجهزة مقارنة بحالتها المصنعية، حيث سيتم إجراء اختبارات للعينات

التي ستوفرها الشركة ويقوم بها فريق الفحص من المدينة، من خلال استخدام منصة شفافية سلاسل الإمداد للتحقق من سلامة الأجهزة.

وتُعدّ هذه المبادرة امتداداً للتعاون المستمر بين المدينة، وشركة أنتل،في مجال الحوسبة، وزيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي للمجتمع السعودي، وحلول البيانات، وموثوقية المُنتجات، والعناصر الرقمية.

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