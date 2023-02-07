شكرا لقرائتكم خبر عن البليهي يسخر من مهاجمي فلامينجو قبل مواجهة الهلال المرتقبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص علي البليهي، مدافع الهلال السعودي، على السخرية من الأصوات التى تؤكد هزيمة الزعيم المؤكدة فى مواجهة فلامينجو، وأن المباراة ستكون بمثابة النزهة للفريق البرازيلي، حيث أشار إلى أن الفريق الهلالي لديه القدرة فى إقصاء بطل قارة أمريكا الجنوبية والتواجد بالمباراة النهائية.

ويري البليهي أنه قادرا على إيقاف أي مهاجم فى العالم وليس لاعبي فلامينجو فقط، خاصة أنه تمكن فى وقت سابق من إيقاف ميسي فى مونديال قطر الأخير رفقة الأخضر السعودي.

ولكن فى الوقت ذاته أكد البليهي أن المباراة لن تكون سهلة على الهلال، خاصة أن فلامينجو أحد الفرق القوية أيضا، ومن ثم فإن مواجهة الفريق، فى الوقت الذي يحترم جميع خصومه دون أن يخشاهم.



الهلال يسعي لكتابة التاريخ أمام فلامينجو

هذا ويبحث الهلال على تحقيق إنجاز جديد شخصي، أو الفرق السعودية بشكل عام التأهل لنهائي مونديال الأندية. بعدما اكتفي الزعيم بتحقيق المركز الرابع فى المشاركتين السابقتين للفريق فى مونديال الأندية.

مما سيجعل فوز الفريق الهلالي الليلة بمثابة مجد للكرة العربية الآسيوي، وضمن تحقيق الميدلية الفضية على أقل تقدير.



موعد مباراة الهلال وفلامينجو

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال أمام فلامينجو اليوم الثلاثاء، فى إطار الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.