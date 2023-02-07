شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي من النصر يهدد استمرار نجم برشلونة في كامب نو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن عرض النصر السعودي للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى برشلونة الإسباني، مغري للغاية ويهدد بقائه أو تجديد عقده.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن النصر السعودي قدم عرضًا إلى الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد ولاعب وسط البلوجرانا، لمدة موسمين، بقيمة 18 مليون يورو بالموسم، خالية من الضرائب.

وينتهي تعاقد بوسكيتس، 34 عامًا، في ملعب سبوتيفاي كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وينتظر بوسكيتس كيف سيتم تقديره من جانب برشلونة، من خلال العرض المقدم للتجديد، حيث يرغب ناديه في استمراره وتجديد عقده داخل ملعب كامب نو.

وعلى الرغم من حاجة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لجهود بوسكيتس، إلا أن البلوجرانا لن يتمكن من تقديم مثل هذا الراتب.

وارتبط اسم بوسكيتس أيضًا بالانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، حيث أشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أنه سيكون أقرب للرحيل في نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.