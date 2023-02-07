شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة.. تشكيل الهلال الرسمي لمباراة فلامينجو فى مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة فلامينجو البرازيلي، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، والمقام فى المغرب بنسخته الحالية.

وشهد تشكيل الهلال تغييرات كثيرة عن المباراة السابقة، بسبب الطرد الذي تعرض له نجم الوسط محمد كنو فى مباراة الوداد الماضية، وتأكد تغيبه عن مباراة فلامينجو المصيرية الليلة.

ويأمل الهلال فى الصعود للمباراة النهائية للمرة الأولي فى تاريخ مشاركاته، حيث أن الفريق شارك فى البطولة فى مناسبتين سابقتين، لم يتمكن خلالهما من تجاوز هذه العقبة.

الجدير بالذكر ان الهلال وصل لهذا الدور بعد الفوز على الوداد فى الدور ربع النهائي، فى حين يستهل فلامينجو منافسات البطولة من الدور قبل النهائي كعادة بطل أمريكا الجنوبية.



موعد مباراة الهلال وفلامينجو بالمونديال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وفلامينجو اليوم الثلاثاء، فى الدور قبل النهائي من منافسات مونديال الأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل الهلال الرسمي لمباراة فلامينجو

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: كويلار، فييتو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.