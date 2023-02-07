شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب الوداد المغربي بعد وداع كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مهدي النفطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، على الإقصاء من كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب.

وتحدث النفطي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فترة عصيبة جدا مثلما وصفها، مبرزا حجم الألم الذي يعتصره بعد الإخفاق في مونديال الأندية.

وفشل الوداد في عبور حاجز الهلال السعودي 3-5 بركلات الترجيح في الدور الثاني من مونديال الأندية، بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة والشوطين الإضافيين.

وكتب النفطي على صفحته: "إنها كرة القدم، الأمر حسم في بضعة دقائق وبعض الأجزاء من المائة وكنا الأقرب لتحقيق إنجاز كبير".

وتابع: "أنا فخور بهذه المجموعة وما تحقق معها، حان وقت رفع الرأس مجددا. لن نواصل الانكسار رغم الوقت العصيب جدا الذي مررنا به".

وواصل النفطي دعوة أنصار الوداد للالتفاف حول النادي، فقال: "ما دام عبرت عن فخري الكبير بهذا الفريق وأنصاره الذين يستحقون الأفضل، وسنبذل المستحيل كي نجعلهم سعداء ليفخروا بنا".