7 مسارات للنقل العام بالحافلات في الأحساء

أطلق محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، مشروع النقل العام بالحافلات في المحافظة، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ووكيل أمين الأحساء للتعمير هشام المرجان.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة للدكتور الرميح والوفد المرافق له، حيث استعرضت الهيئة العامة للنقل مشروع خدمة النقل العام في محافظة الأحساء، والذي يأتي بالتعاون مع أمانة الأحساء، بهدف توفير خدمة النقل العام بالحافلات الحديثة التي تلبي احتياجات أهالي المحافظة، وكذلك الإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان، وتسهيل حركة التنقل الداخلي للمستفيدين، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، وبما يضمن الارتقاء بجودة الحياة في المحافظة، كما سيسهم المشروع في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، ودعم وتطوير هذه الخدمات.

وتضمن العرض المقدم خطة الهيئة العامة للنقل المستقبلية لتطوير الخدمة والمتمثلة في دعم خدمات النقل العام بالتقنية الحديثة، وزيادة المسارات للشبكة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف، وتطوير مسارات مخصصة للحافلات السريعة.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أنه قد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام في مناطق ومدن المملكة، كما عملت على وضع آلية لتمويل تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية، ووضع الشروط والأحكام لتشغيل هذه المشاريع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

يُذكر أن مشروع النقل العام بالحافلات يضم (7) مسارات تربط أبرز معالم المحافظة كمحطة القطار، والسوق المركزي، ومطار الأحساء، ومجمع الدوائر الحكومية، وجامعة الملك فيصل، وملعب الجامعة، بالإضافة إلى العديد من المواقع الحيوية الأخرى من خلال (132) نقطة توقف، تسهل الانتقال داخل المدينة وتسهم في توفير خيارات نقل متعددة لسكان المحافظة وزوارها، وسيخدم المشروع (41) حافلة مخصصة لنقل الركاب تعمل على مدار 18 ساعة يوميًا بإجمالي مسافة تصل إلى 222 كيلومترا، تغطي أكثر من 60 موقعا حيويا بالمحافظة.