كاوست تبتكر محطة متنقلة لمعالجة مياه الصرف

انتهت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) من تركيب وحدة متنقلة ومبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مدينة رابغ.

وتعتبر هذه التقنية الأولى من نوعها في المملكة، والتي شارك في تطويرها كل من البروفيسور باسكال سايكالي، أستاذ علوم وهندسة البيئة، والبروفيسور محمد علي، عالم الأبحاث السابق في كاوست، والذي يعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا في كلية ترينيتي في دبلن.

يشار إلى أن سايكالي وعلى، أسسا شركة حلول المياه (الميه سوليوشنز Al-Miyah Solutions)، وهي شركة تابعة لكاوست ومتخصصة في تقنيات إعادة تدوير المياه اللامركزية.

وستعمل التقنية المتنقلة لهذه الشركة على معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها بكفاءة إلى مياه قابلة لإعادة الاستخدام للمناطق غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي المركزية، ويعد نشر أول وحدة كاملة النطاق في محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في رابغ ثمرة جهود بحثية استمرت خمس سنوات في مركز أبحاث تحلية وإعادة استخدام المياه في كاوست، فضلًا عن الشراكة المتميزة بين الجامعة وشركة المياه الوطنية.

تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية الأحياء الدقيقة (البكتيريا) داخل خزانات مخصصة لتفكيك وإزالة الملوثات مثل الأمونيوم والفوسفات من مياه الصرف، وهي تستهلك مساحة كبيرة نسبيًا، هذا فضلًا عن، أن حوالي 40% من المنازل في المملكة العربية السعودية لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى شبكة الصرف الصحي المركزية، وأن الطريقة الوحيدة لجمع مياه الصرف منها ونقلها إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي المركزية هي عن طريق الشاحنات، وهو أمر مكلف جدًا ويسهم في العديد من القضايا مثل الازدحام المروري والتلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ابتكر علماء شركة «الميه» طريقة جديدة لمعالجة هذه المشكلات من خلال استخدام التحبيب الهوائي (AGS)، وهو نظام معالجة حيوية لإثراء الأحياء الدقيقة لتشكيل مجاميع كبيرة معلقة، أو حبيبات حيوية، يمكن فصلها وإزالتها بكفاءة أكبر من المياه المعالجة في خزان واحد، مما ينتج عنه مياه عالية الجودة مع تحقيق انخفاض كبير في البصمة البيئية وتوفير التكاليف التشغيلية والرأسمالية مقارنة بأنظمة المعالجة التقليدية القائمة، كما يتم دمج هذا النهج مع نظام الترشيح بالأغشية الذي يستخدم الجاذبية (GDM) والأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه نظيفة لتطبيقات إعادة الاستخدام غير الصالحة للشرب مثل الري والبستنة والصناعة.