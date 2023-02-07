السعودية اليوم / سُّلطان عُمان يعزي الرئيس التركي في ضحايا الزلزال



مسقط 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أجرى السُّلطان هيثم بن طارق سُّلطان عمان اليوم اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبّر من خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من مناطق تركيا، آملًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكّد السُّلطان وقوف بلاده مع تركيا لتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، سائلًا الله تعالى أن يُعين الشعب التركي على تخطيها، ويجنّبه كل سوء ومكروه.

وأعرب الرئيس التركي من جانبه عن شكره العميق للسلطان هيثم بن طارق على مبادرته الخيّرة ومشاعره النبيلة، مقدّرًا تضامن عُمان مع بلاده.

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19:53ت م

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