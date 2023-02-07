السعودية اليوم / خلال مؤتمر "ليب23".. برنامج جودة الحياة يوقع مذكرة تعاون مع شركة علي بابا كلاود



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

وقع برنامج جودة الحياة اليوم، مذكرة تعاون مع الشركة

جاء ذلك خلال مؤتمر "ليب23"، حيث مثل المركز خلال التوقيع الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر، ومن الشركة الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز البكر.

وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخدمات والحلول المرتبطة بالحوسبة السحابية، والاستفادة من الخبرات والمشاريع الرقمية العالمية المتعلقة بجودة الحياة، والتعاون في مجالات التحول الرقمي لبرنامج جودة الحياة، وبحث استخدامات التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتطوير ودعم منصة (هاوي) وفق أفضل المعايير العالمية، ورعاية المواهب التقنية من المسجلين في منصة (هاوي)، والتعاون لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجالات ذات العلاقة .

// انتهى //

19:51ت م

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقع برنامج جودة الحياة اليوم، مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC علي بابا كلاود) بهدف تبادل الخبرات في المجالات التقنية، ودعم منصة الهواة "هاوي" والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال مؤتمر "ليب23"، حيث مثل المركز خلال التوقيع الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر، ومن الشركة الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز البكر.وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخدمات والحلول المرتبطة بالحوسبة السحابية، والاستفادة من الخبرات والمشاريع الرقمية العالمية المتعلقة بجودة الحياة، والتعاون في مجالات التحول الرقمي لبرنامج جودة الحياة، وبحث استخدامات التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتطوير ودعم منصة (هاوي) وفق أفضل المعايير العالمية، ورعاية المواهب التقنية من المسجلين في منصة (هاوي)، والتعاون لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجالات ذات العلاقة .// انتهى //19:51ت م0211

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