السعودية اليوم / تخريج 100 قيادي وقيادية يمثلون الدفعة الخامسة من برنامج تحول القادة



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

احتفت الهيئة

وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، إلى أهمية البرنامج في تطوير القيادات الوطنية من خلال تأهيلهم وتدريبهم بما ينعكس على الأداء والإنتاجية ورفع معدلات التوطين النوعي والمميز في القطاع الصحي بالمملكة، وذلك لمواكبة النماذج العالمية في تنمية قطاع الرعاية الصحية، مبينا أن البرنامج يعد نتاج شراكة بين الهيئة وهيوستن ميثوديست وبإشراف من وزارة الصحة.

من جانبها أكدت الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيوستن ميثوديست كاثي إيستر, التزام هيوستن ميثوديست دعمها لجهود الشركاء الإستراتيجيين في المملكة لتحقيق أهداف برنامج التحول الصحي ضمن رؤية 2030.

وفي ختام تم تكريم شركاء برنامج تحول القادة، (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وزارة الصحة ، الإدارة لعامة للخدمات الصحية في القوات المسلحة بوزارة الدفاع.

// انتهى //

19:13ت م

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساحتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية، بتخريج أكثر من 100 قيادي وقيادية سعوديين، يمثلون الدفعة الخامسة من برنامج تحول القادة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض.وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، إلى أهمية البرنامج في تطوير القيادات الوطنية من خلال تأهيلهم وتدريبهم بما ينعكس على الأداء والإنتاجية ورفع معدلات التوطين النوعي والمميز في القطاع الصحي بالمملكة، وذلك لمواكبة النماذج العالمية في تنمية قطاع الرعاية الصحية، مبينا أن البرنامج يعد نتاج شراكة بين الهيئة وهيوستن ميثوديست وبإشراف من وزارة الصحة.من جانبها أكدت الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيوستن ميثوديست كاثي إيستر, التزام هيوستن ميثوديست دعمها لجهود الشركاء الإستراتيجيين في المملكة لتحقيق أهداف برنامج التحول الصحي ضمن رؤية 2030.وفي ختام تم تكريم شركاء برنامج تحول القادة، (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وزارة الصحة ، الإدارة لعامة للخدمات الصحية في القوات المسلحة بوزارة الدفاع.// انتهى //19:13ت م0199

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