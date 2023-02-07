

جنيف 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

خصص صندوق الأمم المتحدة للطوارئ 25 مليون دولار أمريكي، لبدء الاستجابة الإنسانية لمساعدة المتضررين من الزلازل التي هزت جنوب تركيا وشمال سوريا أمس الاثنين، وبما يسمح بتوفير الدعم العاجل لإنقاذ الأرواح في المنطقة .

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريقيث إن المجتمع الدولي سيدعم الناس في المنطقة للخروج من هذه الازمة، وأنهم ليسوا وحدهم لمواجهة العواقب المدمرة لهذه المأساة .

// انتهى //

19:10ت م

0197





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصندوق الأممي للطوارئ يخصص 25 مليون دولار لبدء الاستجابة لزلازل الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.