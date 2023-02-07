

الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

وقّعت الهيئة

جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية لمؤتمر "ليب23" الذي ينعقد خلال الفترة من 6-9 فبراير لعام 2023 كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ومثّل "سدايا" في مذكرة التفاهم مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية المهندس نواف الصحن، وعن الشركة قائد قطاع منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "نت آب" توماس كايزر.

وتمثّلت أوجه التعاون في المذكرة بناء استراتيجية شاملة للخدمات، وتبادل الخبرات حول تشغيل الخدمات المدارة تجاريًا وتقنيًا، إضافة إلى التعاون المشترك على تقليل التأثير البيئي الناتج عن الخدمات السحابية.

// انتهى //

18:53ت م

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسوقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة البرمجيات العالمية "نت آب"؛ بهدف تقديم خدمات سحابية متعددة تتسم بأنها عالية القيمة والنمو، ضمن عملها نحو التمكين الرقمي للجهات الحكومية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية لمؤتمر "ليب23" الذي ينعقد خلال الفترة من 6-9 فبراير لعام 2023 كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثّل "سدايا" في مذكرة التفاهم مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية المهندس نواف الصحن، وعن الشركة قائد قطاع منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "نت آب" توماس كايزر.وتمثّلت أوجه التعاون في المذكرة بناء استراتيجية شاملة للخدمات، وتبادل الخبرات حول تشغيل الخدمات المدارة تجاريًا وتقنيًا، إضافة إلى التعاون المشترك على تقليل التأثير البيئي الناتج عن الخدمات السحابية.// انتهى //18:53ت م0191

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / على هامش مؤتمر "ليب23".. "سدايا" توقع مذكرة تفاهم مع شركة برمجات عالمية بتقديم خدمات سحابية متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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