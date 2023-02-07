

جنيف 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

وصل إلى مطار أضنة التركي اليوم أعضاء فريق "أوتشا" الدولي الأول لتقييم الكوارث والتنسيق إلى المنطقة المتضررة من الزلزال .

وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الفريق الأول سينتقل إلى غازي عنتاب وسينضم إليه آخرون، لدعم الاستجابة التي تقودها تركيا بالتنسيق مع فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، إضافةً إلى فريق يعمل في أنقرة بالتنسيق مع سلطات إدارة الكوارث التركية .

وأفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس لايركه أن 12 فريقًا دوليًا للإنقاذ يضم 1400 فرد و45 كلب بحث وإنقاذ تصل اليوم وغدًا إلى تركيا لدعم جهود الاستجابة التي تواجه تحديات بسبب الدمار الذي خلفه الزلزال والهزات الارتدادية .

وأشار لايركه إلى أن المكتب بالشراكة مع الشبكة الدولية للبحث والإنقاذ يستهدف وصول فرق الانقاذ إلى 27 فريقاً نظرًا لصعوبة الوصول للأماكن المتضررة، حيث تبحث سلطات الكوارث التركية عن بدائل مثل الطائرات المروحية وتعبئة الشاحنات من المحافظات الأخرى البعيدة.

وتطرق إلى استمرار الشركاء في المجال الإنساني عملهم في المناطق المتضررة شمال غرب سوريا والإفراج عن مواد الإغاثة التي خزنتها وكالات الأمم المتحدة في المنطقة، مؤكدًا على أنه يجب استخدام جميع طرق تسليم المساعدات سواء من داخل سوريا أو عبر الحدود من تركيا .

// انتهى //

17:37ت م

0175





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفرق الدولية للاستجابة التابعة للأمم المتحدة تصل إلى مطار أضنة التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.