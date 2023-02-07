السعودية اليوم / الرئيس التركي يعلن حالة طوارئ في 10 محافظات تركية ضربها الزلزال



اسطنبول 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 محافظات في جنوب شرق البلاد ضربها زلزال أودى بحياة الآلاف.

وقال إردوغان في تصريحات متلفزة "قرّرنا إعلان حالة طوارئ لضمان تنفيذ عمليات الإغاثة بسرعة، وسيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة لإغراق المناطق المتضررة بعمال الإغاثة والمساعدات المالية".

وأشار إلى أن حكومته سترسل أكثر من 50 ألف عامل إغاثة إلى المنطقة وتخصص 100 مليار ليرة تركية (5,3 مليارات دولار) كمساعدة مالية.

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16:17ت م

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