السعودية اليوم / أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري ويطلع على مؤشرات أداء البلديات



الدمام 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاجتماع الأسبوعي، لخطة معالجة التشوه البصري، ومؤشرات القياس لأداء البلديات، التي تضمّنت عناصراً تمركزت في الحوكمة، والخطة التنفيذية، والرقابة، والتحديات، وخطة المعالجة، والمستهدفات للفترة القادمة، وذلك بمقر الأمانة .

واطلع معاليه على تقرير إنجازت الشهر الماضي " يناير " الذي اشتمل على إصلاح (66.864) متراً مربعاً من حفر الشوارع، ودهان (29.885) متراً طولياً من الأرصفة، وإزالة (76.853) متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح (345) من محولات الكهرباء، وإزالة (510) من اللوحات الإعلانية المخالفة، وإصلاح وتأهيل (642.464) متراً مربعاً من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة (1579) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح (61) واجهة للمباني والمحلات، ومعالجة (4255) حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة (93) حوشاً وإستراحة ومخيماً، وإزالة (23) مظلة داخل الأحياء، وتنسيق وزراعة (376.982) من الأشجار والورود، وإزالة (17) عنصراً من العناصر المخالفة الغير مضمنة في رخصة البناء، وإصلاح (23.572) متراً مربعاً من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة (5773) متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة (387) من السيارات التالفة والمهملة، وإصلاح (292) لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإصلاح (1485) عمود إنارة متهالك، ومعالجة وضع (140) من الباعة الجائلين، إلى جانب جهود الإدارة العامة للنظافة بحاضرة الدمام، للفترة من 1/12/2022 وحتى 31/1/2023، حيث بلغت كمية النفايات المنزلية والصلبة المرفوعة (213.696) طناً تم ردمها بالمدفن، كما تضمن العرض الإشارة لمصنع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، والذي يأتي حلاً طويل الأجل لإدارة المخلفات الإنشائية عبر معالجتها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة .

بعدها ناقش الخطة الوطنية والمسار التنفيذي للمعالجات الفورية من 15 سبتمبر 2022 وحتى 2 فبراير 2023، والتي تضمنت معالجة (26.348) متراً طولياً من تسوير المباني تحت الإنشاء، و(404.939) متراً مكعباً من مخلفات البناء، و(4561) حاجزاً خرسانياً، وتغليف (24) مبنى على الشوارع التجارية .

كما تمت الإشارة إلى تفعيل مبادرة معالي الأمين للطرق، وشرح تفاصيلها لجميع البلديات والإدارات المعنية.

واختتم الاجتماع باستعراض الهوية البصرية الموحدة للأمانة، وتحديثات منصة " رقمي ".

// انتهى //

15:52ت م

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