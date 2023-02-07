اقتصادي / مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10469 نقطة



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أغلق مؤشر الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 164 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، وأمريكانا، وكيان السعودية، وريدان، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بوبا العربية، وشمس، ومسك، والرياض، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.60 % و 5.00 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 230.85 نقطة ليقفل عند مستوى 18992.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.

// انتهى //

15:49ت م

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 86.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10469.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 164 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، وأمريكانا، وكيان السعودية، وريدان، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بوبا العربية، وشمس، ومسك، والرياض، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.60 % و 5.00 %.فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 230.85 نقطة ليقفل عند مستوى 18992.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.// انتهى //15:49ت م0141

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